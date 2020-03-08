Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.00 sıralarında Avsallar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir Yener Öner (47) isimli kişiden haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Öner'in evine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, evin mutfak kısmında Öner'i battaniyeye sarılı vaziyette ölü olarak buldu. Jandarma Öner'i hortum yardımıyla gaz soluması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüpheli üzerine durulan Öner'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Avsallar Sosyal Bilgiler Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan Yener Öner'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.