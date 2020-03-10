İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne’ye akın eden binlere göçmenin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan’ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.
Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen göçmenlerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman göçmenlere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.
‘Tampon’ bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor
10.03.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlerce göçmen, Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne’ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin göçmenin ‘tampon’ bölgede bekleyişleri devam ediyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne’ye akın eden binlere göçmenin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan’ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : tampon bölge,göçmen,
687123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687123.aspx
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