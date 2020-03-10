Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne’ye akın eden binlere göçmenin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan’ı kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen göçmenlerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman göçmenlere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor.