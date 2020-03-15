Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından Şaban Elönü, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği umre ziyaretinin ardından önceki gün İstanbul'a döndü. Şaban Elönü bu sabah evinde hayatını kaybetti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koruyucu kıyafetle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elönü’nün cenazesini ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede dezenfekte çalışması yapıldı. 63 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
15.03.2020 - 17:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, umre ziyareti dönüşü Gaziosmanpaşa’daki evinde hayatını kaybetti. Elönü'nün koronavirüs şüphesiyle yapılan testi ise negatif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esra Elönü,koronavirüs,Esra Elönü babası,korona virüsü,
688182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/688182.aspx
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