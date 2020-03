Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kolonyalar, dezenfektanlar, ıslak mendiller yok sattı, fırsatçılar etrafımızı sardı. Diğer taraftan her yerde bir hijyen paniği. Özellikle ev temizliğinde kullanılan kimyasallar, alkol içerikli ürünler her an elimizin altında. Onunla da yetinmiyor, ilaçlama şirketlerinin kapısını çalıyoruz. Ancak burada dikkat etmezsek, temizleyelim derken zehirleyebiliriz de. Diyelim ki kimyasallarla evi dezenfekte ettirdik, ardından eve virüslü biri geldi. İşte o anda o ilaçlama boşa gidiyor. Onun için önemli olan temizlik. Evin içine ayakkabılarla girmemek, eve girer girmez el ve yüz başta olmak üzere beden temizliğine dikkat etmek, eve misafir kabul etmemek, komşu, akraba, hasta ziyaretlerini ertelemek, alınabilecek en önemli tedbirler arasında. Temizlik yaparken de kesinlikle temizlik malzemelerini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çamaşır suyu ile deterjanı karıştırmak cilt ve gözlere hasar veriyor. Tuz ruhu gibi asidik ürünleri herhangi bir ürünle karıştırmak ise ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bu ürünleri kullanırken eldiven takmak da çok daha fazla önem taşıyor.