Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığındaki basın toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıklandı. Bu kararlar neticesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir'' dedi.

Akşam namazı ezanından sonra da camilerden korona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.