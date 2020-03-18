Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar’da 7 Kasım 2019’da Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne ilişkin servis sürücüsü Hüseyin Y. hakkında 2 Mart 2020’de verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

İtirazı inceleyen Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin usul ve yasaya uygun olduğunu ve gerekçelerin dosya kapsamı ve kayıtlara uygun düştüğünü, belirterek savcılığın tahliye kararına itiraz talebini reddetti.