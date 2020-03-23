Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Hatta geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü şarkıcılar, oyuncular, futbolcular 20 saniye boyunca el yıkadıkları videolar yayınladılar. Büyük ihtimalle dikkatinizi çekmiştir. Bu 20 saniyelik el yıkama süresince bir tanesi bile musluğu kapatmadı. İşte buna hep birlikte isyan etmeliyiz. Evlerimizde musluk hijyenine dikkat ettiğimiz, etmemiz gerektiği için kolaylıkla musluğu kapatabiliriz. İş yeri ve benzeri çoklu kullanım alanlarında ise batarya kolunu dezenfekte ettikten sonra yıkamaya başlamak, kâğıt havlu ya da mendille açıp kapamak gerekiyor. Biliyor muydunuz; bir musluk yüksek bir debiye sahipse, yani saniyede akıttığı su miktarı fazlaysa 1 dakikada 14 litre su akıtır. Biz 20 saniye boyunca elimizi sabunlarken o musluk açık durursa, yaklaşık 5 litre suyu boşu boşuna akıtmış oluruz. Yani 1 damacana suyun yaklaşık 4’te birini sadece bir el yıkamada kullanmış oluruz. Elimizi günde 10 defa yıkasak, 1 kişi günde 50 litre suyu boşa harcamış olur. Ev halkı 5 kişiyse 250 litre su demektir bu. Hiç unutmayalım. Dünyada kişi başına yılda ortalama 800 metreküp su tüketiyoruz. dünyanın yaklaşık yüzde 20’si, yani 1,4 milyar insan sudan, 2,3 milyar kişi de sağlıklı sudan mahrum. Bu nedenle muslukları kapatalım, lüzumsuz elektrik ve gaz kullanımını kısıtlayalım, tasarruf araçlarını acilen devreye alalım. Çünkü ülkemizde de barajlar çok dolu değil. Bu gidişle bir de susuz kalırsak, işte o zaman hâlimiz harap.