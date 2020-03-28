Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İSTANBUL

Koronavirüs ülkemizde de milyonları eve kapatırken, fırsatı kaçırmayan dolandırıcılar süreci yakından takip ediyor. Bazıları "çift maaş", bir diğeri "gıda bağışı yapılacak", bir başkası "acil eleman ihtiyacı" diyerek, işsizleri ağına düşürmeye çalışıyor. Bankaların internet adreslerini kopyalayarak düşük faizli kredi vadedenler, çiftçiye destek için aracılık ettiğini söyleyenlerin de amacı aynı: Kişilerin banka ve hesap bilgilerini ele geçirmek, kendilerine para gönderilmesini sağlamak!..

Bunların yanı sıra konut bedelinin yüzde 90'ının kredilendirilmesi kararını kullanıp, çok ucuz konut ilanı veren, hesaba kapora yatırılmasını söyleyip ortadan kaybolanlar da bugünlerde harekete geçti. Aynı zamanda piyasanın çok altında fiyatla ikinci el otomobil ilanı verenler de kapora alıp ortadan kaybolmaya veya perte çıkmış ancak daha sonra tamir edilmiş aracı 'kazasız' diye satmaya çalışanlar da var.

65 yaş üzerindeki vatandaşların kapılarını çalarak 'gıda kolisi getirdim' deyip hırsızlık teşebbüsünde bulunanlar, 'yardım gönderilecek, kayıt alacağız' diyerek kişilerin bütün bilgilerini ele geçirenler, 'test yapacağız' diyerek yaşlıların evlerine girmeye çalışanlar da, son günlerde türedi. Güvenlik güçleri bu tür girişimlerde hemen 155'in aranması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı da "Habersiz ve izinsiz test için eleman göndermiyoruz. Bu durumda 184 aranmalı" açıklamasını yapıyor.

BAŞKA EVLERİ GÖSTEREN DOLANDIRICIYA DİKKAT

Emlak, talebin en fazla düştüğü sektörlerden... Piyasa beklemeye geçerken, şehir merkezlerine uzak yerlerdeki evlere talep arttı. Özellikle yazlıklarda bir hareketlilik söz konusu. Bunu gören kötü niyetli kişiler, internette "Virüs girmeyen ev" başlıklarıyla ilan yayınlıyor ve fiyatları çok düşük tutuyor. Talep edenlere görüntülü görüşme ile herhangi bir evi gösteriyor, vatandaşı ikna ediyor, sonunda kapora alarak ortadan kayboluyorlar. Sektör temsilcileri bu tür ilanlara itibar edilmemesini, para gönderilmemesini tavsiye ediyor.

PERT OLMUŞ BİR ARACI ALIYOR OLABİLİRSİNİZ

Virüs sebebiyle toplu taşıma araçlarından korkanlar, ikinci el otomobile talep göstermeye başladı. Bu alanda da dolandırıcılık yöntemi çok fazla:

- Çok düşük fiyatla otomobil ilanı veriyorlar. Sektör temsilcileri "Pert olan aracı alıyor olabilirsiniz" diyor. Eğer hasar bildirilmemişse, resmî kayıtlarda da çıkmıyor.

- Ön ödeme alıp kaçmak da sık kullanılan yöntemlerden. "Araç şehir dışında, kapora yatır hemen getirelim" teklifi çok sık kullanılıyor.

- Noter işlemleri yapılırken "Araç yolda, geliyor. İşlemleri yapalım, gecikmesin" diyen kişi "Hemen geliyorum" diyerek ortadan kayboluyor.

- "Bir tur atayım" deyip kaçanlar da var, tamircilerle anlaşıp "Sizin araba bu kadar etmez" diyenler de...