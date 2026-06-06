A Milli Takım'ın rakibinde gözyaşları: Sahayı sedyeyle terk etti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Avustralya ve A Milli Futbol Takımımız ile D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay, turnuvaya günler kala sakatlık haberiyle sarsıldı. Nikaragua'ya karşı hazırlık maçını 4-0 kazanan Paraguay'da orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan çıktı.
- Julio Enciso, Nikaragua karşılaşmasının 22'nci dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahadan ayrıldı.
- 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya'ya karşı oynayabileceği belirtildi.
- Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Enciso, geçtiğimiz sezon Racing Strasbourg'da 42 maçta 12 gol ve 9 asist yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, milli takımlar düzeyinde en büyük futbol turnuvasının başlamasına günler kala sakatlık şoku yaşandı.
İLK 2 MAÇTA YOK
Nikaragua'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçının 22'nci dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Julio Enciso, sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk etti. 22 yaşındaki futbolcunun, tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve D Grubu'ndaki son müsabakada Avustralya'ya karşı forma giyebileceği öğrenildi.
42 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Julio Enciso, geçtiğimiz sezon Racing Strasbourg takımında 42 maça çıktı. Genç orta saha, sahada kaldığı 2967 dakikada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.