Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için geri sayım sona erdi. Başkanlık seçiminin yapılacağı kongrede oy kullanma saatleri, genel kurul programı ve seçim takvimi sarı-lacivertli camianın gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Kongresi saat kaçta, başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe'de yeni başkan ve yönetimin belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul hafta sonu gerçekleştirilecek. Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları ve aday konuşmaları yapılırken, ikinci gün ise üyeler sandık başına giderek oylarını kullanacak.

FENERBAHÇE KONGRESİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Genel kurulun ilk gününde açılış, divan seçimi, faaliyet ve denetim raporlarının okunması, ibra oylamaları, başkan adaylarının konuşmaları ve çeşitli gündem maddeleri görüşülecek. Gün sonunda seçim hazırlıkları tamamlanacak ve sandık kurulları oluşturulacak.

Fenerbahçe Kongresi saat kaçta, başkanlık seçimi ne zaman?

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre giriş kartlarının dağıtımı her iki gün saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Genel kurula katılacak üyelerin TC kimlik kartlarıyla kayıt masalarından giriş kartlarını almaları gerekiyor.

Genel kurula yalnızca aidat yükümlülüklerini yerine getiren ve üyelik hakları aktif durumda bulunan kulüp üyeleri katılabilecek. Misafir kabul edilmeyecek, sadece 12 yaş altı çocukların girişine izin verilecek.

FENERBAHÇE KONGRESİ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlerin yapılacağı ikinci günde üyeler oy kullanarak kulübün yeni başkanını ve yönetim kurulunu belirleyecek. Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe Kongresi saat kaçta, başkanlık seçimi ne zaman?

Oy kullanma işlemi stadyumun yanında bulunan açık alanda kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Üyeler, kendilerine SMS ile bildirilen masa ve sandık numaralarına göre oylarını kullanabilecek.

Başkanlık yarışının sonucu, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Seçim sonuçlarıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni dönem yönetimi de resmen belli olacak.

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