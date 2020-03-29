Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun alanı olan Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Sahili duba, şerit ve yer yer demir bariyer ile kapatıldı. Şerit ve dubalı tedbirler sayesinde sahile giriş çıkışlar büyük oranda engellenmiş oldu. Bu önlemler nedeniyle sahil sessizliğe büründü.