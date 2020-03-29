Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun alanı olan Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Sahili duba, şerit ve yer yer demir bariyer ile kapatıldı. Şerit ve dubalı tedbirler sayesinde sahile giriş çıkışlar büyük oranda engellenmiş oldu. Bu önlemler nedeniyle sahil sessizliğe büründü.
Tekirdağ’da 1 kilometrelik sahil kapatıldı
29.03.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik sahil duba ve şeritlerle kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,Süleymanpaşa,koronavirüs,covid-19,
692136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692136.aspx
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