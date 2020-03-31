Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlara sürekli olarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarıları yapılmasına rağmen İstanbul Büyükçekmece’de bir evde gençler kalabalık bir parti vermişti. Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak’taki binada düzenlenen partide sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan gençler ifşa olunca, polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Valiliği, eğlenceye ilişkin, “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” fiili sebebiyle adli ve idari işlem başlattı. Partiyi organize eden ve katılanlardan 11 kişi gözaltına alındı. Bina da zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten menedildi. Valilik, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Eğlence mekanının işletmecisi M. E.Ç’nin avukatı Abdullah Burak Akça ise “Sosyal medyadan dolayı olay amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti, ticari amaç söz konusu değildir. Olay şahısların kendi aralarında eğlenmesidir” dedi. Bu arada, gözaltındaki zanlılardan yedisi polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken dört kişi ise adliyeye sevk edildi. Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheliler M.S, M.E.Ç. ile ikamet sorumlusu İ.Y ve partiye katılan S.U. iki ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.