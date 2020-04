Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan ‘Covid 19’ salgınının önüne geçmek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlatırken Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bursa olarak konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldıklarını kaydeden Başkan Aktaş “Büyükşehir belediyesi olarak, dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından cami ve türbelere, terminalden park alanlarına kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye devam ediyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek, zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız sürüyor” dedi.



KART16 DEVREYE GİRİYOR

Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına bütün adımları geniş yelpazede yürüttüklerini dile getiren Başkan Aktaş “Türkiye’nin en kapsamlı yerel yönetim destek paketi #BursaİçinOmuzOmuza’yı devreye aldık. Bugünden itibaren 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulaması başlatıyoruz. Kupon karşılığı Besaş bayilerinde ekmek veya süt ve süt ürünleri olarak kullanılabilecek. Her hafta 10 bin sebze meyveden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacağız. Ayrıca Valilik ve Kaymakamlıklarımızca ayda 30 bin gıda kolisi dağıtılacak. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketinden Kart16 Sosyal Yardım Kartı ile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Erzak ve hijyen yardımının parasal karşılığı 200 TL olacak. Böylelikle toplamda ayda 130 bin haneye yardım paketi vermiş olacağız” diye konuştu.



BİR HAFTADA 29 BİN ÇAĞRI

Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, son bir haftada; Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santraline 29 bin 856 çağrı geldiğini vurguladı. Buski’nin bugün itibarıyla endeks okumayı bıraktığını, nisan ayında su sayacı okuması yapılmayacağını dile getiren Başkan Aktaş “Ocak-şubat-mart ayı faturalarının ortalaması alınacak ve yüzde 50’si olarak faturalandırılacak. Ticarethanelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak” dedi. Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyası için çağrıda bulundu ve “Bursa halkını kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.