Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Tozlu Mahallesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer ocağında yaşanan olayda iddiaya göre Hüseyin Çankal (48) adlı işçi, dengesini kaybederek mermer bloğu üzerinden düştü. Vardiya değişimi sırasında işçiler mermer kesimi yapılan noktadan Çankal'ın gelmediğini fark ettiler. İşçiler aramaya çıktıkları Çankal'ı yerde yatarken buldu. Mermer ocağına çağrılan sağlık ekipleri Çankal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.