Olay, saat 22.00 sıralarında Lapseki ilçesi Lapseki Köprüsü'nde meydana geldi. Lapseki’den Çanakkale istikametine seyir eden bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin sardığı araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş ise yanan aracı telefonu ile görüntüledi. Cep telefonuyla yanan aracı çeken vatandaşın arabanın LPG’li olduğunu belirtmesi ve çevredekileri uyararak uzaklaştırması dikkatlerden kaçmadı.