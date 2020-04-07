Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 6 Nisan 2020 tarihli 19 nolu kararı ile ilimiz genelinde kullanılan toplu taşıma araçları ve sağlık hizmet sunucularına (Tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve benzeri) maskesiz girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.