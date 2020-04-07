Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Zile ilçesinde koronavirüs hastalığına yakalanan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören Doğan, 12 gün sonra testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında Doğan, ambulansla evine gönderildi.

Doğan, yaşadığı sevinci dile getirerek, “Bu hastalıktan kurtulduğum için çok mutluyum. Bu duygunun tarifi olmaz” dedi.

Koronavirüs hastalığına çarşıya çıktığında yakanmış olabileceğini ifade eden Doğan, belirtilerin kuru öksürükle başladığını belirterek, “Kulak burun boğaz servisine başvurmuştum. Orası acil servise yönlendirdi. Kan tahlili tomografi çekildikten sonra dahiliye servisine yatırıldım. Testlerin pozitif çıkmasının ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk ettiler. Doktorlar tedavimle ilgilendiler, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.