Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler üst düzeye çıktı. Açıklanan son verilere göre, İstanbul'dan sonra vak'a sayısında ikinci sırada bulunan İzmir'de ise sağlık çalışanları, Karşıyaka ilçesinde sokakta koronavirüs testi yaptı.

İlçenin iki noktasında yapılan testin görüntüleri sosyal medyaya düşerken, görüntülerde sağlık çalışanlarının sıraya giren vatandaşlarla ilgilendiği, burnundan ve ağzından örnekler aldığı görüldü. Bu şekilde yapılan çalışmanın ardından alınan testlerin bir kaç güne kadar sonuçlarının öğrenebileceği ifade edilirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir uygulamalarının olmadığını bildirdi.

Karşıyaka'ya bir vak'a için gittikleri öğrenilen ekiplerin, kendilerini gören vatandaşlara test yaptıkları aktarıldı.