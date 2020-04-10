Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da iki yaşındaki çocuk için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada uygun donörün dünyada sadece Türkiye'de olduğu belirlendi. İtalya Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo, 14 Mart'ta Türk yetkililerden yardım istedi. T.C. Sağlık Bakanlığı da çocuğun hayatını kurtarmak için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla standartlara uygun kök hücreyi buldu. Covid-19 pandemisi sebebiyle bütün uçuşların yasak olduğu dönemde özel izinle hava sahası açıldı. İtalya Hava Kuvvetlerine ait jet, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Kök hücreler, Covid-19 testi negatif çıkan İtalyan ekibe teslim edildi. Daha sonra havalanan jet, kök hücreyi problemsiz bir şekilde Roma'daki hastaneye götürdü. İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi "Bu zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız" dedi.