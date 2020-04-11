Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “ Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle temin edilmiş olan yaklaşık 2000 adet gıda kolisi şuana kadar 400 haneye dağıtımı yapılmış olup, bu konudaki çalışmalar gece gündüz devam etmektedir “ denildi.