Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi, koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ümit oldu. Hatay’ın Antakya ilçesinde birçok adrese gazete ulaştıran dağıtıcılarımız, gazetenin yanı sıra 65 yaş üstü abonelerin market ihtiyacını da karşılıyor. Evine gazeteyle birlikte temel gıda ürünü de götürülen abonemiz Salih Çetindağ, bu hizmetten dolayı Türkiye gazetesi yetkililerine teşekkür etti. Eskişehir’de de 30 senedir gazetemizin dağıtımını yapan Veysel Karakoç da tedbirlere uyarak dışarı çıkmayan 65 yaş ve üzeri gazete okurlarıyla her gün özel olarak ilgileniyor. Emektar personelimiz Karakoç “Yaşlı abonelerimizin elektrik-su faturalarını ödemek, ekmeğini taşımak, odununu çıkarmak gibi işlerini yapıyoruz. Her zaman hizmete hazırız. Onlar da çok büyük mutluluk duyuyorlar. Bizi de çok seviyorlar” diye konuştu. Hizmetten yararlanan 40 yıllık Türkiye gazetesi okuyucusu Recep Akyol, “Allah razı olsun, bir şey olduğu zaman Veysel kardeşimizin telefonu var, arıyorum bizimle ilgileniyor. Allah eksikliğinizi göstermesin” ifadelerini kullandı.