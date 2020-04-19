Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ksııtlamasının uygulandığı illerden İstanbul’da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kentin birçok farklı noktasında denetleme noktaları oluşturan ekipler, caddelerdeki az sayıdaki araçlarda uygulama yaptı. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu’nda denetleme yapan ekipler, yoldan geçen tüm araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetlemelerde araçlarıyla trafiğe çıkanların sağlık personeli ya da ekmek dağıtımı yapan fırın çalışanları olduğu görüldü.

Öte yandan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı, Şişli’de Harbiye Caddesi ve Beyoğlu’nda Taksim Meydanı gibi normal zamanda yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin boş kaldığı görüldü.