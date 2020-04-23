Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu. Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.
23 Nisan’da kar sürprizi
23.04.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan, 23 Nisan'a beyaz örtüyle uyandı. Nisan ayının sonlarında yağan kar görenleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 23 Nisan,kar yağışı,
698775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698775.aspx
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