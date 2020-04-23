Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Hüsamettin Dağlı, 01 Z 2474 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve traktörün ters dönmesi üzerine aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.