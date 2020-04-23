Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik il protokol üyelerinin katılımı ile Porsuk Orman İşletme Şefliğinin bulunduğu bölgede gerçekleşti.

Belediye Başkanı Alim Işık, düzenledikleri etkinlik nedeniyle Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

26 bin 500 fidanın toprakla buluşması hedeflenen etkinlik kapsamında 487. 40 dekarlık alanın ağaçlandırılması planlanıyor.