Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından’a (45) 29 Mart’ta koronavirüs teşhisi kondu. Evinde kendisini izole eden Sertoğullarından, bu süreçte de başka kişilerin hayatını kurtarmak için çabaladı. Profesör hekim, meslektaşlarına sosyal medya aracılığıyla tecrübelerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda bilgi paylaştı. On dört sonra yapılan iki Covid-19 testi de negatif çıkınca mesaisinin başına döndü. İşinin başına döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Sertoğullarından “İyileştikten sonra ailem ve yakın çevrem dinlenmemi tavsiye etti. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayarak hastalarıma dönmem lazımdı. Bütün riskleri göze alarak hastaneye döndüm. Türkiye’nin sağlık sistemi, Avrupa ve ABD’den çok iyi, bunu bu süreçte gördük. Bütün sağlık çalışanları bu hastalıkla mücadele konusunda insanüstü mesai harcıyor” diye konuştu. Sertoğullarından, yeniden göreve başlamasının ardından serviste tedavi gören altı Covid-19 hastasını taburcu ettiklerini de sözlerine ekledi.