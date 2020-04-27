İkinci bir rehber hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, huzurevleri için şu tedbirlerin alındığını aktardı:
¥ 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Covid-19 testi yapılıyor.
¥ Yaşlılara protein ve C vitamini ağırlıklı yemek listeleri hazırlanacak. Ekmekler kapalı olacak. Dışarıdan yemek sipariş edilmeyecek.
¥ Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.
¥ Yaşlılar ve engelliler, sık sık aileleriyle görüntülü görüştürülecek.
Yaşlılara C vitamini takviyesi
27.04.2020 - 02:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların yeni tip koronavirüsten korunması için yeni tedbirler aldıklarını bildirdi.
İkinci bir rehber hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, huzurevleri için şu tedbirlerin alındığını aktardı:
Etiketler : huzurevi,huzurevi koronavirüs,
699781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699781.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER