Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci bir rehber hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, huzurevleri için şu tedbirlerin alındığını aktardı:

¥ 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Covid-19 testi yapılıyor.

¥ Yaşlılara protein ve C vitamini ağırlıklı yemek listeleri hazırlanacak. Ekmekler kapalı olacak. Dışarıdan yemek sipariş edilmeyecek.

¥ Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

¥ Yaşlılar ve engelliler, sık sık aileleriyle görüntülü görüştürülecek.