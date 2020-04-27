Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanı tahliye edip yangını söndürdü. Dairede yapılan aramada Mustafa Kaplan’ın (47) cesedi bulundu. Yattığı yatağın altında ise kanlı bir çekice rastlandı. Durumdan şüphelenen ekipler, polise bilgi verdi. Polis, şüpheli olarak şahsın birlikte yaşadığı babası E. Kaplan’ı (66) gözaltına aldı. Şüpheli, oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmak isterken evi tutuş- turduğunu itiraf etti. Tutuklanan E. Kaplan “Cinayeti neden işledin?” sorusuna şöyle cevap verdi: On yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Bu cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 sene hapis yattım. Geçtiğimiz günlerde çıkan af ile tahliye oldum.