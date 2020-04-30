Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.T. isimli şahsa ait araç ve iki iş yerinde yapılan aramalarda, 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.