Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süre zarfında bazı adayların ayrıldığını büyük bir kısmınında düğün organizasyonlarındaki oturma düzeni, çiftetelli ve halay oyunlarındaki düzenleme belirsizlikleri yüzünden bunalımda olduğunu söyledi. Ağustos ve eylül aylarında yoğunluk beklediklerini belirten Say "Yeni evleneceklerin duymak istediği bir şey var. Düğünler nasıl olacak? Bütün çiftler bunu merak ediyor. Oturma düzeni oynama düzeni nasıl olacak. Bunun için bir genelge yayınlanmasını istiyorlar" dedi.

Hakan Gönül - Fatih

Çapkın BURSA İHA