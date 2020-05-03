Bu süre zarfında bazı adayların ayrıldığını büyük bir kısmınında düğün organizasyonlarındaki oturma düzeni, çiftetelli ve halay oyunlarındaki düzenleme belirsizlikleri yüzünden bunalımda olduğunu söyledi. Ağustos ve eylül aylarında yoğunluk beklediklerini belirten Say "Yeni evleneceklerin duymak istediği bir şey var. Düğünler nasıl olacak? Bütün çiftler bunu merak ediyor. Oturma düzeni oynama düzeni nasıl olacak. Bunun için bir genelge yayınlanmasını istiyorlar" dedi.
Hakan Gönül - Fatih
Çapkın BURSA İHA
Halay genelgesi bekliyorlar
03.05.2020 - 07:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın birçok ülkesinde düğün hikâyesi çeken Bursalı kadın videographer Meltem Say, koronavirüs sebebiyle organizasyonların ertelendiğini belirtti.
Bu süre zarfında bazı adayların ayrıldığını büyük bir kısmınında düğün organizasyonlarındaki oturma düzeni, çiftetelli ve halay oyunlarındaki düzenleme belirsizlikleri yüzünden bunalımda olduğunu söyledi. Ağustos ve eylül aylarında yoğunluk beklediklerini belirten Say "Yeni evleneceklerin duymak istediği bir şey var. Düğünler nasıl olacak? Bütün çiftler bunu merak ediyor. Oturma düzeni oynama düzeni nasıl olacak. Bunun için bir genelge yayınlanmasını istiyorlar" dedi.
Etiketler : halay,covid 19,
701230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701230.aspx
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