İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Öte yandan önce kayıkla ardından ambulansla hastaneye sevk edilen 54 yaşındaki kalp hastası Cemil Yeniçerioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'da helikopteri indirtmeyen kadına gözaltı
04.05.2020 - 03:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Vezirköprü'de acil hasta için havalanan ambulans helikopterin ekili buğday tarlasına inmesine izin vermeyen kadın çiftçi N.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler : samsun,ambulans helikopter,
701428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701428.aspx
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