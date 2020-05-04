Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Öte yandan önce kayıkla ardından ambulansla hastaneye sevk edilen 54 yaşındaki kalp hastası Cemil Yeniçerioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.