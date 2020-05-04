Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu sefer de virüs sebebiyle göremeyecekler belki ama bizler onların yanında olduğumuzu daha fazla hissettirmeliyiz bu Anneler Günü’nde... Onlara dokunamasak, yaklaşamasak da gönüllerini almak, yüzlerini güldürmek için bu Anneler Günü önemli bir fırsat aslında. Onlar hep evde, bizler hafta sonu kısıtlıyız ve bu sefer kapıdan bile uğramak mümkün olmayacak. O hâlde online alışveriş sitelerine büyük iş düşecek. Onlar götürecek annelerimize sürprizlerimizi bu sefer... Belki bir çiçek, belki minik başka bir şey. Buna imkân yoksa da görüntülü görüşmelerle onlarla olduğumuzu yeniden ve daha bir coşkuyla gösterme zamanı bu pazar...