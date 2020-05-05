Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, buna çare bulabilmek için harekete geçti. Saygılı, sosyal medyadan “Kan vermek isteyenleri özel araçla evlerinden alacağız, sonra geri bırakacağız” diyerek bağış çağrısında bulundu. Bu paylaşıma vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alındı. Kan bağışı için VIP hizmet başlattıklarını belirten Saygılı “Kan stoklarımız şu an kritik seviyelere düştü. Oluşturduğumu mobil ekip ile gün içerisinde 50’ye yakın kişiye ulaşmayı başardık” dedi. Kan veren Mehmet Soylu da “168’i arayarak bağışta bulunacağımı söyledim. Hemen arabayla beni gelip aldılar. Çok mutlu oldum” diye konuştu.