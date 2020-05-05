Yakakent ilçesinde küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Cemil öğretmen, müzik aletlerini de tabiata taşıyor. Bafra ilçesinde ilkbaharın gelişiyle sarıya boyanan kanola tarlasının kenarında piyano çalan Ceylan “Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kendimi tabiata bırakarak rahatlamaya, stres atmaya çalışıyorum. Sürekli tabiatın farklı yerlerinde müzik yapıyorum. Bugün de burası nasip oldu” dedi. Güzelliğiyle baş döndüren sarı çiceklerin arasında piyano tuşlarından yükselen melodiler, tabiatın kusursuz görüntüsüne karıştı.