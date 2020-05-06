Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de 28 Nisan Salı günü Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Feride K, kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. yol verme tartışması sebebiyle babayla kızının sopalı saldırısına maruz kalmıştı. Olayın ardından her iki taraf da doktorlardan darp raporu alıp birbirlerinden şikâyetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Feride K. "Hâlen olayın şokundayım. Kırmızı ışıktayken aramızda 5-6 araç olmasına rağmen arabasından inen kadın koşarak bizim arabamıza geldi. Önce kız arkadaşımı darbetmeye başladı. Kız kardeşim ayırmaya çalışırken, babası gelip belime sopayla vurdu. Adalet istiyoruz” dedi. Dilara K. de “Sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkeğin kadına, hem de kadının kadına şiddeti” şeklinde konuştu. Avukat Hibe Gökalp de hadisenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Koray Ünlü MERSİN İHA