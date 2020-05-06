Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ediyor. Son zamanlarda hastalıkla ilgili iyi haberler gelmeye başlayınca daha fazla insanın dışarıya çıktığı, trafikte de bazı noktalarda artış yaşandığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu dün sabah işe gidiş saatlerinde yüzde 17’lere ulaştı. Önceki akşam bu yoğunluk yağmurun da etkisiyle yüzde 45 seviyelerine ulaşmıştı. Özellikle vatandaşların alışveriş yapmak için otobüs, vapur veya özel araçlarıyla gittiği Eminönü’nde bazı noktalar eski günlerini hatırlattı. Aynı saatlerde komşumuz Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen fotoğraf karesini görenler “Irak, uzak demek. Yakında İstanbul da böyle olur mu acaba? Trafiğe bakarsak çok da ırak değil” yorumunda bulundu. Öte yandan; tek-çift plaka uygulaması son bulunca İstanbul genelinde bütün ticarî taksiler normal mesaisine başladı. Gökmen Atalay adlı taksici “Dışarı çıkan yok, işlerimiz düşük. Araçların hepsi de çıkmaya başladı. 2-3 saatte bir bize sıra geliyor” diye dert yandı. Başka bir taksici ise “Çok nadir iş çıkıyor. AVM’ler açılınca daha iyi olur” diye konuştu.