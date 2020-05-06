Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de yurdumuzun endemik türlerinden olan Edirne sümbülü, Trakya Üniversitesi bilim insanlarınca korumaya alındı. Biyoloji Bölümü öğretim üyelerince 1988 yılında keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan sümbül, tehdit altındaki bir tür olarak değerlendiriliyor. Dr. öğretim üyesi Sergun Dayan "Sümbülün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da takip edilen altı farklı popülasyonu bulunuyor. Habitatlarındaki insan kaynaklı hasarlar yüzünden türleri tehlike altında. Habitat transferi yaparak sayılarının artırılması için çalışıyoruz. Edirne sümbülünün soğanlarından alınan örnekler biyoteknolojik usullerle laboratuvar ortamında klonlanıyor. Elde ettiğimiz sümbül soğanlarını, önümüzdeki sene Edirne'nin önemli bahçelerinde toprakla buluşturacağız" dedi.