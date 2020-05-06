Beytüşşebap ilçesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte gökyüzünü örten sarı bulutlardan çamur yağdı. İlçeye bağlı Ayvalık, Başaran, Günyüzü, Mutluca, Bolağaç, Aşağıdere köylerinde yağan çamur nedeniyle kimse evlerinden çıkamadı. Sarı bulutlar nedeniyle karanlığa bürünen köylerde gündüz geceye dönüştü.
İlçede yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.
Şırnak'ta çamur yağdı
06.05.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, toz bulutları yağmurla birleşince ilçeye çamur yağdı.
Beytüşşebap ilçesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte gökyüzünü örten sarı bulutlardan çamur yağdı. İlçeye bağlı Ayvalık, Başaran, Günyüzü, Mutluca, Bolağaç, Aşağıdere köylerinde yağan çamur nedeniyle kimse evlerinden çıkamadı. Sarı bulutlar nedeniyle karanlığa bürünen köylerde gündüz geceye dönüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beytüşşebap,
701957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701957.aspx
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