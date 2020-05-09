Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi PlastikÇiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ediyor
Kocaeli’de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
09.05.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi PlastikÇiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,fabrika,yangın,
702777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702777.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER