4 yıldır kusan kedinin karnından buzdolabı vakumu çıkarıldı
Zonguldak'ta 4 yıldır kusma şikayeti olan kedinin midesinden endoskopi yöntemiyle buzdolabı vakumu çıkarıldı.
- Dört yaşındaki kedi Mustafa, dört yıldır süren kusma şikayetiyle veterinere getirildi.
- İlk tetkiklerde bir bulguya rastlanmayınca, tomografi çekilmesine karar verildi.
- Tomografi, kedinin midesinin alt kısmında bir buzdolabı vakumu olduğunu ortaya çıkardı.
- Yabancı cisim, ameliyata gerek kalmadan endoskopi yöntemiyle başarıyla çıkarıldı.
- Tedavi sonrası kedi Mustafa sağlığına kavuştu ve kusma şikayetleri sona erdi.
Zonguldak'ta 4 yaşındaki Mustafa isimli kedi, uzun süredir devam eden kusma şikayetiyle Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan'a getirildi. Yapılan tetkik ve testlerde herhangi bir bulguya rastlanmayan kedi için tomografi çekilmesine karar verildi.
Tomografi sonucunda kedinin midesinin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan olduğu tespit edildi. Röntgende görülmeyen yabancı cisim, ameliyata gerek kalmadan endoskopi yöntemiyle başarıyla çıkartıldı.
Tedavisine başlanan kedinin sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "İlk geldiğinde bize kusma şikayetiyle geldi. Yaklaşık 4 senedir kusan bir kediydi. Şu zamana kadar bütün tetkik ve testleri yapılan bir kediydi. Her şeyi çok düzgün çıkmıştı. Biz tomografi çekmeye karar vermiştik. Tomografide şunu gördük. Midenin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan var. Röntgende çıkmayan ama tomografide böyle durumlarda görüntü çıkabiliyor. Ameliyatsız bir şekilde endoskopi ile girdik. Artık midenin tabanına yapışmış durumdaydı. Burada onu çıkarttıktan sonra midenin geri kalan kalınlaşmasının önlenmesi için tedaviye başladık. Çok şükür 4 sene sonra üst üste arka arkaya kusmadı. Sağlığı gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.