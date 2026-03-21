Görüntü İstanbul'un yanı başından! Beyaza büründü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü. Doğal güzellikleriyle bilinen bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bahar mevsiminde etkili olan kar yağışı, oluşan kış manzarasıyla kampçı ve karavancıları bayram tatilinde bölgeye çekti.
- Düzce'nin 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
- Yaylada ve gölet çevresinde kar yağışının ardından kış manzarası oluştu.
- Doğaseverler, kampçılar ve karavan tutkunları bölgeye akın etti.
- Ziyaretçiler, bayram tatilini fırsat bilerek Topuk Yaylası Göleti çevresinde doğayla iç içe vakit geçirdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafede 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve içinde barındırdığı göletin çevresinde kar yağışının ardından kış manzarası oluştu.
KARAVANCILAR AKIN ETTİ
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın baharda karla kaplı güzel görüntüsüne şahit olmak isteyenler, bayram tatilini fırsata çevirerek bölgeye geldi.
Kampçılar ve karavan tutkunları, Topuk Yaylası Göleti çevresinde doğayla iç içe vakit geçirdi.
