İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de kayıp alarmı: Otizmli genç her yerde aranıyor
Eskişehir’de otizmli 18 yaşındaki Baran Yağcı, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Polis ekipleri kayıp genci bulmak için çalışma başlattı, yakınları görenlerin 112’yi aramasını istedi.
Uluönder Mahallesi'nde ikamet eden Baran Yağcı'dan haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre; Uluönder Mahallesi Çalış Sokak'ta ikamet eden Baran Yağcı, dün akşam saat 20.00 sıralarında evinden ayrıldı.
Daha sonra geri dönmeyen Yağcı için endişelenen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kayıp genci bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
YAKINLARI ENDİŞELİ
Baran Yağcı'nın endişeli yakınları, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.
