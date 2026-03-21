Samsun’da Adem Candemir, otoparkta park halindeki aracında ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen şahsın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği öğrenilirken, ölen Candemir’in Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi.

Gece park etti, sabah araçta ölüsü bulundu! Ölen kişi YRP İl Başkanı'nın kardeşi çıktı

ARACINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında aracını otoparka park eden Adem Candemir'den haber alınamadı. Sabah saatlerinde otoparka gelen vatandaşlar, Candemir'i aracın içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Candemir'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından Candemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

YRP İL BAŞKANI’NIN KARDEŞİ ÇIKTI

Adem Candemir'in YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

