Kocaeli İzmit’te bir kafeyi kimliği belirsiz şüpheli ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi’ndeki bir kafeye saat 04.00 sıralarında gelen bir şüpheli, kafeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevler kafenin büyük bölümünü sardı.

Kafeyi kundaklayıp kaçtı! Polis şüpheliyi arıyor

KAFEYİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, kafede hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, kafenin kundaklandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin kafenin ön kısmına girdiği, akışkan bir madde döktüğü, ateşe verip kaçtığı görüldü. Ayrıca, dükkan önündeki iki köpeğin koşarak çıktığı, alevlerin hızla dükkanı sardığı anlar da görüntülerde yer aldı.

