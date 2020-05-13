Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Gülüşken, üç çocuğuyla birlikte ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alındığında bitkin hâlde olan Emrullah Gülüşken, uygulanan tedaviler sonrası durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak bir süre daha izlendi. Virüsten kurtulup şifa bulan ve karaciğer ile diyabet değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi. Sağlığına kavuşup taburcu olan Gülüşken'in "Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını yaşadım. Ülkemizle gurur duyun" dediği öğrenildi. Bu arada Fransa'dan getirilen Zekeriya Kılınç'ın tedavisi ise sürüyor.