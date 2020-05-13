Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Gülüşken, üç çocuğuyla birlikte ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alındığında bitkin hâlde olan Emrullah Gülüşken, uygulanan tedaviler sonrası durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak bir süre daha izlendi. Virüsten kurtulup şifa bulan ve karaciğer ile diyabet değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi. Sağlığına kavuşup taburcu olan Gülüşken'in "Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını yaşadım. Ülkemizle gurur duyun" dediği öğrenildi. Bu arada Fransa'dan getirilen Zekeriya Kılınç'ın tedavisi ise sürüyor.
Emrullah Gülüşken taburcu edildi
13.05.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç’in Malmö şehrinde Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in durumunu sosyal medya üzerinden kızı Leylâ duyurmuştu.
Etiketler : emrullah gülüşken,
703672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703672.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER