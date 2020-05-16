Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Az bulutlu ve açık 31
Trabzon: Az bulutlu ve açık 31
Erzurum: Az bulutlu ve açık 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
16.05.2020 - 09:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji duyuru,bugün hava nasıl,
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