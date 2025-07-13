Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde...

2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde...
İznik, Herkül, Bataklık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İznik’te 2 bin yıllık Herkül kabartması kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi, güç simgesi asanın ucu yok edildi. Tarihi alan, zeytin atıklarıyla bataklığa dönerken, ziyaretçiler koruma çağrısı yaptı.

İznik Hisardere köyü yolu Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tahrip edildi.

2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde... - 1. Resim

GÜÇ SİMGESİNİN UCU YOK EDİLDİ

İddiaya göre, heykelin sağ elinde gücü temsil ettiğine inanılan asanın uç tarafı yok oldu.

Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde... - 2. Resim

Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor.

2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde... - 3. Resim

2 BİN YILLIK MİRASIN ACI TABLOSU

Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna da inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde gücünü temsil eden asa ve sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor.

Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde... - 4. Resim

Herkül'ü ziyaret eden İpek Özge Gedik, "İznik'e İstanbul'dan geldim ve tarihimizi yakından takip ediyorum. Aynı zamanda İznik'in tarihinide yakından takip etmekteyim. Arkadaşlarımın önerileri ve birazda araştırmam sonucu buraya geldim ve geldiğimde Herkül heykelinin bazı parçalarının çalındığını ve tahrip edildiğini gördüm yetkililerden isteğim bu Herkül heykelinin korunma altına alınmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak sokak gezip gözyaşları içinde onu arıyor! Bulana binlerce lira verecek - YaşamGözyaşları içinde arıyor! Herkese onu soruyorEfsanesi dillerden dillere yayıldı, ilginç yapıyı gören bir daha bakıyor! "Kapadokya'nın devamı" - YaşamEfsanesi dillerden dillere yayıldı, gören bir daha bakıyor!Binlerce yıldır değişmedi! Bu tarlalarda teknoloji yok... - YaşamBuraya teknoloji giremiyor! Binlerce yıldır aynıKarar oy birliği ile kabul edildi! Silivri’de kadınlar plajı yeniden hizmete giriyor - YaşamSilivri’de kadınlar plajı yeniden hizmete giriyorTürkiye'ye akın ettiler! Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rekor giriş - YaşamKapıkule Sınır Kapısı'ndan rekor girişDeprem korkusuyla tahliye edilmişti! "Sesler" gelen gizemli binanın sırrı ortaya çıktı - YaşamDeprem korkusuyla tahliye edilmişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...