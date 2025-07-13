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Binlerce yıldır değişmedi! Bu tarlalarda teknoloji yok...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Feke, Orak, Ata Tohumu, Buğday, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde binlerce yıldır değişmeyen gelenek olan ellik ve orakla hasat başladı. Sarp yamaçlara ekilen ata tohumu buğday, günümüzde ilk tarım aletlerinden ellik ve orakla imece usulü hasat ediliyor.

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı, Gedikli ve Ormancık Mahallelerinde köylüler, binlerce yıldır değişmeyen yöntemlerle buğday hasadı yapıyor. Feke ilçesine bağlı 800 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde köylüler sarp arazilere ektikleri ata tohumu çavdar ve buğdayın hasadına başladı. Teknolojinin giremediği arazilerde vatandaşlar, asırlardır Anadolu'da kullanılan en eski tarım aletlerinden ellik ve orakla ürünlerini hasat ediyor.

Binlerce yıldır değişmedi! Bu tarlalarda teknoloji yok... - 1. Resim

Köyde her yıl imece usulüyle hasat yapıldığını kaydeden Kenan Ersin şunları söyledi:

"Ata usulüyle, komşularla birlikte imece usülü hasat gerçekleştiriyoruz. Sabah saat 08.00'de başlayıp, akşam ezanında bırakıyoruz. Bu buğday çeşidini satmıyoruz. Öğütüp un yapıyor, ekmek pişiriyoruz. Hasat sonrası yığınlar oluşturuluyor, ardından desteler halinde patosa giriyor"

Binlerce yıldır değişmedi! Bu tarlalarda teknoloji yok... - 2. Resim

GELENEK YAŞLILARA KALIYOR

Kırsalda yaşayan gençlerin çoğu eğitim ve iş için büyükşehirlere göç ettiğini kaydeden Bekir Dişli ise "Hasat geleneğini yaşatanlar köyde kalan aileler oluyor. Bizler bugün hasadımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Binlerce yıldır değişmedi! Bu tarlalarda teknoloji yok... - 3. Resim

Köylülerin, seçimden sonra kendilerini unuttukları yönündeki serzenişi üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Ormancık Mahallesi'nde ellik ve orak ile köylülerle birlikte buğday hasat etti. Seçim öncesi verdiği "Hasada geleceğim" sözünü tutan Başkan Özen, "Buradaki üretim bir mirastır. Her zaman üreticimizin yanında olacağız. Seçimde söz verdim ve bugün hasadı birlikte yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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