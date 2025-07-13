Dünyada tek, sadece 20 günü var! Görmek isteyenler o ilçeye akın etti

Yalnızca 20 gün boyunca doğada gözlemleniyor, Türkiye'deki türlerin yüzde 40'ı bir ilçede yaşıyor. Endemik mavi kelebekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sadece 20 gün boyunca doğada gözlemlenebilen ve Türkiye'deki kelebek türlerinin yüzde 40'nın görülebildiği bölgede yaşayan endemik Saimbeyli Mavi Kelebeği, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Saimbeyli Kaymakamlığı ve Belediye tarafından bu yıl ilçede düzenlenen gözlem ve fotoğrafçılık etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Lavanta çiçeklerine konan kelebeklerin oluşturduğu renkli görüntüler, katılımcılara adeta görsel bir şölen sundu. Fotoğraf tutkunları, endemik mavi kelebeğinin fotoğrafını çekmek için objektiflerine sarıldı.

"DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITMAYI AMAÇLIYORUZ"

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, etkinlikte yaptığı konuşmada ilçede son dönemde yaşanan acılar nedeniyle konser ve eğlence programlarının iptal edildiğini belirterek, "12 şehidimiz ve ilçemizde vefat eden vatandaşlarımız nedeniyle bu yıl etkinliğimiz sade bir şekilde gerçekleşiyor. Sadece 2 hafta gözlemlenebilen bu nadir tür sayesinde ilçemizin doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "Ülke olarak acımız büyük. Bu nedenle şenlik ve konser kısımlarını iptal ettik. Ancak mavi kelebeğimizin tanıtımı sayesinde doğa ve fotoğraf turizminde ilçemizin kalkınacağına inanıyoruz. Bu yıl ikinci gerçekleşen etkinlikte sadece ilçemizde gözlemlenebilen Mavi kelebek için bir araya gelerek ilçemizde üretilen ürünlerini de katılımcılara tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EL SANATLARI BEĞENİ TOPLADI

Etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nün mavi kelebekten ilhamla hazırladığı el sanatları büyük beğeni topladı. Kelebek figürleri, kilim, takı ve geleneksel dokumalarda işlenerek sergiye sunuldu.

Saimbeyli'ye gelerek mavi kelebeği gözlemleyen Metehan Demirelli ise, "Kelebekleri görünce çok mutlu olduk. Bu güzelliği yakından gözlemlemek harika bir deneyim" dedi.