Horosan'ın içme suyu sıkıntısı tarih oluyor! Aras Nehri'nden kesintisiz gelecek

Erzurum'un Horosan ilçesinde adeta bir krize dönüşen içme suyu meselesi tarih oluyor. Aras Nehri'nden sağlanacak ek içme suyu kaynağıyla birlikte ilçede yaşanan dönemsel su sıkıntılarının tamamen sona ermesi hedefleniyor.

Erzurum'un Horosan ilçesinde, vatandaşın yaşadığı içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor.

KESİNTİSİZ VE TEMİZ İÇME SUYU

Proje kapsamında bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Aras Nehri’nden alınan su, gerekli dere ıslah çalışmaları tamamlandıktan sonra 2 adet kesun kuyular vasıtasıyla Horasan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarılıyor.

Toplamda 3 kilometrelik hat üzerinden sağlanan bu kaynak, gerektiği zaman ilçeye kesintisiz ve temiz içme suyu sağlayacak. Aras Nehri'nden sağlanacak ek içme suyu kaynağıyla birlikte ilçede yaşanan dönemsel su sıkıntılarının tamamen sona ermesi hedefleniyor.

İÇME SUYU SIKINTISI TARİH OLUYOR

ESKİ yetkilileri, özellikle yağmur ve kar sularının yoğunlaştığı dönemlerde mevcut arıtma tesisine aşırı yük bindiğini ve bu nedenle zaman zaman su kesintilerinin yaşandığını hatırlatarak, bu yeni sistemle birlikte söz konusu sorunun tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirttiler.